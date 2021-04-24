Пентагон займется делами о домогательствах в армии США

Остин ожидает обрести поддержку со стороны других военных лидеров перед тем, как принимать итоговое решение, сообщили официальные лица, которые пожелали остаться анонимными, поскольку внутренние переговоры еще не были разглашены публике. Однако борьба с сексуальными домогательствами в армии является главным приоритетом для Остина и тот факт, что такие рекомендации были сделаны напрямую и в короткое время говорит о том, что они будут восприниматься серьезно.