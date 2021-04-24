Ранее стало известно, что читатели американского портала The American Conservative высказали мнение об истинных целях Вашингтона на Украине, а также раскритиковали действия властей США, которые постоянно «вмешиваются не в свои дела». По мнению одного из пользователей, американские власти используют Киев в качестве дубинки для избиения России.