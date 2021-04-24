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Путин всех переиграл: британцы оценили учения российской армии

News.ruиещё 2
24 минуты назад
Читатели британской газеты Times отреагировали на завершение учений на юге и западе России. Издание опубликовало материал об отводе российских военных от границ Украины.
"Путин всех переиграл": британцы оценили учения России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Действия руководства России британские пользователи Сети в комментариях оценили положительно.
Отличное выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать всё, что хочет, несмотря на заявления Байдена! — написал один из них.
Другие читатели также связали передислокацию войск с решениями президента РФ: «Путин ещё раз переиграл Запад!», «Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это всё понятно», «А НАТО прекратило свои военные учения поблизости от России? Если да, и если альянс даст Путину заверения, что не примет Украину и Белоруссию в НАТО, тогда у него есть все причины для того, чтобы отвести свои войска».
Ранее стало известно, что читатели американского портала The American Conservative высказали мнение об истинных целях Вашингтона на Украине, а также раскритиковали действия властей США, которые постоянно «вмешиваются не в свои дела». По мнению одного из пользователей, американские власти используют Киев в качестве дубинки для избиения России.
Армия,Войска,Оружие,НАТО,Газета The Times,Россия,Украина,
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