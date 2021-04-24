"Путин всех переиграл": британцы оценили учения России

Другие читатели также связали передислокацию войск с решениями президента РФ: «Путин ещё раз переиграл Запад!», «Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО
готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это всё понятно», «А НАТО прекратило свои военные учения поблизости от России? Если да, и если альянс даст Путину заверения, что не примет Украину и Белоруссию в НАТО, тогда у него есть все причины для того, чтобы отвести свои войска».