Россия закрыла часть Черного моря для иностранных судов

В соответствии с бюллетенем Управления навигации и океанографии российского оборонного ведомства, право иностранных военных кораблей и других государственных судов на мирный проход через ряд районов Черного моря в зоне территориальных вод России будет приостановлено с 21.00 24 апреля. Ограничения вводятся до 21.00 31 октября текущего года.