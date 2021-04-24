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Россия закрывает часть Черного моря для иностранных судов

Газета.Ruиещё 1
10 минут назад
Решение Министерство обороны России о закрытии ряда районов Черного моря для движения иностранных судов вступает в силу 24 апреля текущего года.
Россия закрыла часть Черного моря для иностранных судов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В соответствии с бюллетенем Управления навигации и океанографии российского оборонного ведомства, право иностранных военных кораблей и других государственных судов на мирный проход через ряд районов Черного моря в зоне территориальных вод России будет приостановлено с 21.00 24 апреля. Ограничения вводятся до 21.00 31 октября текущего года.
В частности, будет запрещен проход иностранных военных кораблей и других судов вдоль побережья Крыма примерно от Севастополя до Гурзуфа, в районе у берегов Керченского полуострова, а также на участке акватории около западной оконечности Крыма.
При этом на Керченский пролив и подход к нему ограничения не распространяются. Ранее в Госдепартаменте США выразили "глубокую обеспокоенность" данным запретом и назвали его "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.
Кроме того, в Североатлантическом альянсе потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.
Армия,Министерство обороны,НАТО,Госдеп США,Россия,
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