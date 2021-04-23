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Опубликовано видео репетиции истребителей Парада Победы в Кубинке

Алевтина Жаркова
32 минуты назад
Пилотажные группы «Стрижей» и «Русских витязей» отработали командные полеты в Кубинке. Авиатренировка прошла в рамках подготовки к Параду Победы. Соответствующее видео публикует телеканал «360». На кадрах видно, как экипажи истребителей выполняют фигуры высшего пилотажа.
В этом году в Параде примут участие истребители Су-35С, транспортные вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35 и Ка-52, стратегические ракетоносцы Ту-160 и самолеты заправщики Ил-78. Кроме того, будут задействованы бомбардировщики Су-34, Су-24М. В завершение авиационной части можно будет увидеть «Русских витязей» на Су-30СМ и «Стрижей» на МиГ-29.
Армия,Войска,Видео,
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