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Российские военные покидают Крым

Газета.Ru
33 минуты назад
Военнослужащие РФ, принимавшие участия в учениях в Крыму, возвращаются к местам постоянного расположения. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.
Российские военные покидают Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.
22 апреля на полигоне Опук в Крыму проходит основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск.
Армия,Сергей Шойгу,Республика Крым,Россия,
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