В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ливийская армия приведена в боевую готовность на границе с Чадом

Газета.Ru
31 минуту назад
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара подняла уровень боевой готовности в пограничном с Республикой Чад регионе Эль-Куфра, сообщает РИА "Новости".
Ливия привела армию в боевую готовность
Фото: ReutersReuters
"Степень готовности всех воинских частей сухопутных и военно-воздушных сил была повышена для сдерживания любого, кто пытается подорвать безопасность и стабильность в регионе", - указано в заявлении командования военного округа.
В рамках усиления готовности в этот регион, на военную базу аль-Сара была направлена боевая рота для патрулирования границы, а также введено воздушное патрулирование. С 1978 по 1987 годы между Ливией (тогда Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) и Республикой Чад шли боевые действия за обладание полосой Аузу (спорный регион на границе) и контроль над правительством африканской республики.
В ходе девятилетнего конфликта, Ливия несколько раз вторгалась на территорию Чада, однако война завершилась победой Чада при поддержке Франции. Ранее национальная нефтяная корпорация Ливии ввела режим форс-мажора в одном из портов.
Армия,Войска,РИА Новости,Чад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители