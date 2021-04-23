Ливия привела армию в боевую готовность

В рамках усиления готовности в этот регион, на военную базу аль-Сара была направлена боевая рота для патрулирования границы, а также введено воздушное патрулирование. С 1978 по 1987 годы между Ливией (тогда Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) и Республикой Чад шли боевые действия за обладание полосой Аузу (спорный регион на границе) и контроль над правительством африканской республики.