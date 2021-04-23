Военная база США в Багдаде подверглась обстрелу

По его данным, всего по базе выпустили три ракеты. Одна из них упала недалеко от взлетно-посадочной полосы базы. Также сообщается, что пострадал иракский сотрудник.

Как сообщили местные телеканалы, по Багдаду были выпущены восемь ракет. Три из ни упали по периметру местного аэропорта. Одна взорвалась возле центральной тюрьмы Аль-Карх, вторая — у Академии контртеррористической службы в пустом дворе, а третья — рядом со штаб-квартирой иракского полка быстрого реагирования. По заявлению иракской стороны, пострадавших нет.