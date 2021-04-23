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Американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу

Lenta.ru
57 минут назад
Используемая США военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Военная база США в Багдаде подверглась обстрелу
Фото: ReutersReuters
По его данным, всего по базе выпустили три ракеты. Одна из них упала недалеко от взлетно-посадочной полосы базы. Также сообщается, что пострадал иракский сотрудник.
Как сообщили местные телеканалы, по Багдаду были выпущены восемь ракет. Три из ни упали по периметру местного аэропорта. Одна взорвалась возле центральной тюрьмы Аль-Карх, вторая — у Академии контртеррористической службы в пустом дворе, а третья — рядом со штаб-квартирой иракского полка быстрого реагирования. По заявлению иракской стороны, пострадавших нет.
19 июля 2020-го сообщалось о взрыве ракет рядом с посольством США в Ираке. Ракеты были запущены из зенитно-ракетного комплекса «Катюша» и разорвались в «зеленой зоне» Багдада. 26 июля на юге иракской столицы вновь прогремел взрыв на складе боеприпасов федеральной полиции. Причиной взрыва стала высокая температура воздуха и неправильное хранение боеприпасов.
Армия,Войска,Соединенные Штаты,
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