В России решили создать «зоны смерти»

Российские военные начнут создавать «зоны смерти», полностью недоступные для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ

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По их словам, учения по созданию таких зон уже проводят войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие учения будут проводиться и в следующем году.

В ходе маневров военные создают для условного противника различные помехи, а также сбивают его аппараты с помощью систем ПВО.

«Комплексы РЭБ бьют сразу по нескольким системам крылатых ракет. Помехи спутниковой навигации заставляют их «потеряться» в пространстве и резко снижают точность», - рассказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.

Еще один специалист, Виктор Мураховский объяснил, что борьба с дронами стала особенно важна из-за их совершенствования: теперь они могут работать группами и нападать «в команде» с другими видами вооружения. Их эффективность продемонстрировал конфликт в Нагорном Карабахе.

Как писал «Рамблер», в прошлом году в российскую армию начали поступать ударно-разведывательные беспилотники «Орион» и их пункты управления.