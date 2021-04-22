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СМИ: Власти Индонезии рассказали об исчезнувшей подлодке

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Пропавшая индонезийская подлодка была в хорошем состоянии и боевой готовности, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на военных.
Пропавшая в Индонезии подлодка была в хорошем состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Адмирал Юдо Маргоно уточнил, что на борту военного судна находятся 53 члена экипажа, запаса кислорода им должно хватить на 72 часа - до 24 апреля.
Ранее военно-морские силы Индонезии заявили, что во время учений у острова Бали пропала подводная лодка, в оговоренное время экипаж не вышел на связь. За помощью в поисках индонезийские власти обратились к вооруженным силам Австралии и Сингапура.
Позже вблизи места, где, предположительно, пропала подлодка ВМС Индонезии, было обнаружено нефтяное пятно, сообщает РЕН ТВ.
Армия,РЕН ТВ,Индонезия,
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