Пропавшая в Индонезии подлодка была в хорошем состоянии

Пропавшая индонезийская подлодка была в хорошем состоянии и боевой готовности, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на военных.

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Адмирал Юдо Маргоно уточнил, что на борту военного судна находятся 53 члена экипажа, запаса кислорода им должно хватить на 72 часа - до 24 апреля.

Ранее военно-морские силы Индонезии заявили, что во время учений у острова Бали пропала подводная лодка, в оговоренное время экипаж не вышел на связь. За помощью в поисках индонезийские власти обратились к вооруженным силам Австралии и Сингапура.