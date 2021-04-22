"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Министр поставил задачу " Генеральному штабу , командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

Основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ в рамках контрольной проверки боеготовности проходит на крымском полигоне Опук. За масштабными маневром, в которых участвуют свыше десяти тысяч военнослужащих и порядка полутора тысяч единиц техники, наблюдает министр обороны России Сергей Шойгу.

Самый зрелищный этап учений - морской десант вместе с техникой высаживается прямо на песок крымского побережья. Горный массив в семи-восьми километрах от места высадки - тоже часть полигона, где отрабатывают бомбовые и ракетные удары истребители и бомбардировщики. В акватории моря большой район в районе мыса Опук закрыт для навигации и судоходства - там сосредоточена большая группировка ВМФ, состоящая из кораблей и боевых катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии. Суда отрабатывают артиллерийские стрельбы из орудий разных калибров, поражение различных мишеней.

Размах учений грандиозный - в нем участвуют более десяти тысяч военнослужащих, 1 200 единиц вооружения и техники, 20 кораблей обеспечения, 40 боевых кораблей и катеров, и небывалое количество авиации - 200 летательных аппаратов, в том числе и беспилотники. Дроны используются не только военными для наблюдений, но и помогают съемочным группа, так как в самые опасные районы учений с камерой подобраться не получится.

Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Рамблер

«Сегодня на полигоне «Опук» состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Ранее Шойгу в Крыму проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса, который развернут в районе проведения межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ.

Министр обороны заслушал доклад командира корпуса о действиях частей и подразделений в рамках основного этапа маневров, передает ТАСС. В практических действиях войск на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск России.

Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу в Крыму на совещании, посвященном итогам действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - сказал Шойгу.

Военные РФ отслеживают действия НАТО в районе будущих учений альянса, отметил министр.

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", - заявил Шойгу.

По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье".

"В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника", - сказал глава Минобороны.

Он приказал быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития ситуации.

"Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe 2021. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", - подчеркнул министр.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной из-за попыток ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.

Выступая на коллегии военного ведомства, Шойгу подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе. В свою очередь США и НАТО продолжают провокации в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Кроме того, по словам министра, нестабильное положение наблюдается в ряде стран Ближнего востока и Закавказья.

"Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в 2020 году ЮВО было проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии.