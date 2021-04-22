Российский флот получит Сухой Су-30СМ2

К сегодняшнему дню в полках морской авиации Балтийского и Черноморского флотов уже состоят истребители Сухой Су-30СМ. На модернизированной версии истребителя Су-30СМ2 будут установлены новые двигатели АЛ-41Ф1, аналогичные установленным на истребителях Су-35С с управляемым вектором тяги. Кроме того, будет установлена новая РЛС с АФАР и новый прицельный контейнер для управляемого вооружения.