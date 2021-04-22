Российский флот получит Сухой Су-30СМ2

«Согласно утвержденному плану строительства и закупок самолетов и их комплектующих, с копией которого ознакомились «Известия», чуть более двух десятков машин для Минобороны должны быть переданы заказчику до конца 2022 года. Все борта пройдут специальную морскую доработку. Согласно документации, их официальное название — Су-30СМ2 (ВМФ)», — говорится в опубликованном материале газеты.
«В настоящее время прорабатывается вопрос о распределении новых истребителей между частями морской авиации. В приоритете на получение новинок — три флота: Северный, Черноморский и Балтийский», — добавляют авторы материала газеты «Известия».