В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российский флот получит сверхмощные Сухой Су-30СМ2

Аргументы Недели
1 час назад
В распоряжение ВМФ РФ поступят многоцелевые истребители Сухой Су-30СМ2 с двигателями АЛ-41Ф1С. В первую очередь ими оснастят морскую авиацию Балтийского, Черноморского и Северного флотов ВМФ России. То есть, усиливается западное стратегическое направление. Об этом пишет газета «Известия».
Российский флот получит Сухой Су-30СМ2
Фото: соцсетисоцсети
Об этом в четверг 22 апреля 2021 года сообщает газета «Известия» в материале «Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию», со ссылкой на документацию и информацию источников в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Согласно утвержденному плану строительства и закупок самолетов и их комплектующих, с копией которого ознакомились «Известия», чуть более двух десятков машин для Минобороны должны быть переданы заказчику до конца 2022 года. Все борта пройдут специальную морскую доработку. Согласно документации, их официальное название — Су-30СМ2 (ВМФ)», — говорится в опубликованном материале газеты.
Контракт с Иркутским авиационным заводом на поставки российскому военному ведомству двадцати одного модернизированного многоцелевого истребителя Сухой Су-30СМ2 был подписан в августе прошлого года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
«В настоящее время прорабатывается вопрос о распределении новых истребителей между частями морской авиации. В приоритете на получение новинок — три флота: Северный, Черноморский и Балтийский», — добавляют авторы материала газеты «Известия».
К сегодняшнему дню в полках морской авиации Балтийского и Черноморского флотов уже состоят истребители Сухой Су-30СМ. На модернизированной версии истребителя Су-30СМ2 будут установлены новые двигатели АЛ-41Ф1, аналогичные установленным на истребителях Су-35С с управляемым вектором тяги. Кроме того, будет установлена новая РЛС с АФАР и новый прицельный контейнер для управляемого вооружения.
Армия,Министерство обороны,Иркутский авиазавод,газета "Известия",Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители