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Назван козырь ВМФ России на случай войны

Артём Кульша
43 минуты назад
Ракета «Циркон» — это козырь Военно-морского флота России. Об этом генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков заявил ТАСС.
Назван козырь ВМФ России на случай войны
Фото: ТАССТАСС
«Циркон», как сообщал «Рамблер», — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Дьячков назвал ее козырем российского ВМФ на очень серьезную перспективу. Он отметил, что она выводит флот на совершенно новый уровень, потому что до сих пор никто не смог превзойти ее характеристики.
Также гендиректор Северного ПКБ назвал тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442 визитной карточкой ВМФ, а крейсер «Адмирал Нахимов» — сильнейшим боевым надводным кораблем мира.
«Еще долгое время корабли с ракетным вооружением будут оставаться основной составляющей всех военных флотов мира. Вопрос заключается в том, каким оружием мы будем оснащать корабли, которые, по сути, являются носителями вооружения», — добавил он.
В октябре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о выполнении первой стрельбы «Цирконом» по морской цели. Она была признана успешной — ракета, выпущенная фрегатом «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря, попала в цель, расположенную в Баренцевом море.
Президент Владимир Путин назвал это большим событием в жизни всей страны, потому что эта ракета не имеет аналогов в мире, а оснащение ею армии и флота обеспечит обороноспособность России безусловно и на долгосрочную перспективу.
Армия,Андрей Дьячков,Валерий Герасимов,Владимир Путин,Генштаб,ИТАР-ТАСС,Россия,
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