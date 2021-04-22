Назван козырь ВМФ России на случай войны

«Циркон», как сообщал «Рамблер», — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Дьячков назвал ее козырем российского ВМФ на очень серьезную перспективу. Он отметил, что она выводит флот на совершенно новый уровень, потому что до сих пор никто не смог превзойти ее характеристики.