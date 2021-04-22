Самолет Ил-78 проходит программу летных испытаний, включая различные режимы выполнения взлета и посадки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Самолет Ил-78М-2 проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки», - сказали в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Жуковский аварийно садится самолет-заправщик Ил-78, на борту 16 человек.