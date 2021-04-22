Принятие на вооружение гиперзвуковых ракет "Циркон" выведет Военно-морской флот России на совершенно новый уровень.

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"Циркон" - это наш сегодняшний козырь на очень серьезную перспективу, он выводит российский флот на новый уровень. Характеристики комплекса еще никто не смог превзойти, - рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Северного ПКБ Андрей Дьячков.

Вооруженные ракетами корабли, по его словам, еще долго будут оставаться основой всех ВМС. Соответственно, преимущество получит тот, у кого будут наиболее передовые ракетные комплексы и их носители.

Северное ПКБ спроектировало фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", участвующий в испытаниях "Циркона". В частности, с борта корабля был произведен первый запуск ракеты. На испытаниях оружие показало скорость более 8 Махов и поразила цели дистанциях от 350 до 1000 километров.

- Всего было выполнено четыре пуска, все ракеты попали "в колышек", - ранее рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе. "Колышком" ракетчики называют центр мишени.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» в ближайшем будущем встанут на боевое дежурство, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного послания Федеральному посланию. Он добавил, что тяжёлую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» примут на вооружение в 2022 году.

Говоря о международной повестке, президент отметил, что Москва предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования.

По словам Путина, у РФ есть собственные интересы, она готова отстаивать их в рамках международного права, как это делают другие государства. Путин обратил внимание, что РФ ведёт себя сдержанно, но Запад продолжает «цеплять» её при любых обстоятельствах. Кроме того, он пообещал, что ответ на любые провокации извне будет быстрым и жёстким. Те, кто попытается направить свои усилия против страны, почувствуют это на себе.

Путин выразил надежду на то, что ни одна страна не решится пересечь красную черту в отношениях с РФ. Президент подчеркнул, что Москва сама определит, где будет проходить такая линия. Он также добавил, что организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели».

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

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«Серийные поставки начнутся с 2022 года», - сказал он в пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» были проведены пуски ракет «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 Махов, напомнил замминистра.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам», - отметил Криворучко.

Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялись в октябре, ноябре и декабре прошлого года.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» , которое входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют полное водоизмещение 5 400 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2021 году планируется применить с борта атомной подводной лодки К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, военные намерены совершить минимум один пуск оружия с субмарины «из надводного положения и минимум один — из подводного». После этого будет принято решение о принятии ракет «Циркон» на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей, передаёт РИА Новости.

До этого уже были проведены испытательные пуски «Циркона» с погружного стенда.

Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Согласно контракту с ПАО «Амурский судостроительный завод» , Тихоокеанский флот с 2024 по 2028 год получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

В министерстве сообщили, что эти современные корабли оснащены новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, зенитным ракетным комплексом «Редут», противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным «Пакет-НК» и универсальными пусковыми установками — они способны нести ракеты «Циркон». В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия.

Сумма контракта в настоящий момент неизвестна, однако ранее сообщалось, что на изготовление головного корабля проекта 20385 «Гремящий» будет потрачено 22,6 миллиарда рублей.

О том, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» проекта 20385 получит гиперзвуковую ракету «Циркон», в октябре 2019 года заявлял президент России Владимир Путин. Сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для огневой поддержки в ходе морских десантных операций.

Американская сторона обеспокоена нехваткой информации о масштабах и расположении ядерного арсенала России, которое не включено в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США адмирал Чарльз Ричард, передает РИА Новости.

По его словам, продление соглашения «обеспечивает необходимую прозрачность и предсказуемость» российского арсенала. В то же время «сохраняется значительный уровень неопределенности относительно масштабов и местоположения» систем, не входящих в СНВ-3, добавил Ричард. Глава СТРАТКОМ заявил, что Россия «способна производить сотни боеголовок ежегодно», а потому подобная нехватка данных «вызывает беспокойство».

Ричард также отметил, что новые вооружения России — такие как стратегический комплекс «Буревестник», ракетный комплекс «Авангард», гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и ядерный подводный аппарат «Посейдон» — меняют характер ее ядерного комплекса, передает ТАСС. Адмирал подчеркнул, что в прошлом остался период, когда США могли осуществлять проекцию силы за рубежом без значительного сопротивления со стороны других стран.

6 апреля сообщалось, что Россия и США раскрыли данные по количеству ракет и ядерных боеголовок впервые после продления СНВ-3.