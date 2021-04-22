США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Приветствую единодушное одобрение комитетом по иностранным делам Сената США законопроекта о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности, который увеличивает ежегодную военную помощь до $300 млн, включая летальное оружие», — сказано в сообщении.

Данный законопроект должен одобрить Конгресс США . Напомним, ранее военная помощь США Украине выделялась в размере $250 млн в год.

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал в среду законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года (Ukraine Security Partnership Act of 2021). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Ранее прохождение документа глава комитета Менендес обсудил по телефону с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената полного состава.

На Украину в течение последних трех дней прибыли три тяжелых транспортных самолета ВВС США, Великобритании и Канады, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на публикации в соцсетях авианаблюдателей, отслеживающих полеты воздушных судов.

В частности, военно-транспортный C-130J Hercules ВВС США прибыл с американской авиабазы в немецком Штутгарте, где находится штаб Европейского командования ВС США (EUROCOM). Из Соединенного королевства прилетел Bae 146-200, а из Канады - C-17 Globemaster III. Два самолета приземлились в Киеве, канадский сел во Львове.

Кроме того, авианаблюдатели зафиксировали рейс самолета частной авиакомпании Omni Air International из США во Львов. Эта авиакомпания в том числе предоставляет свои самолеты для министерства обороны США

Должностные лица США разрабатывают план передачи Украине ряда видов вооружений в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом . Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По словам источника издания, "сотрудники администрации Байдена готовят возможность предоставить летальную и нелетальную военную помощь Украине в случае российской атаки". По сведениям издания, такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы". Байдену данный план пока не представили на утверждение. В материале отмечается, что администрация также рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

Как утверждается в публикации, должностные лица США полагают, что в районе границы с Украиной якобы находятся около 80 тыс. российских военных. В статье приводится комментарий украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его версии, "через несколько недель" суммарная численность военных РФ у границы якобы "превысит 120 тыс.".

США продолжат поставлять Украине некоторые виды вооружений, а также военных инструкторов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин , передает РИА Новости.

По словам Остина, оружие будет направляться в соответствии с потребностями Киева.

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«Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях в самообороне», — заявил он.

Американский министр обороны также подчеркнул, что США продолжают отслеживать активность российских военных у границ Украины. Он призвал Россию «прекратить провокации и проявить транспарентность относительно последних действий».

По его словам, Блинкен и Столтенберг также обсуждали срочную необходимость для России прекратить наращивание военного присутствия вдоль восточных границ Украины и в «оккупированном Крыму». Также на переговорах были затронуты «перспективы продвижения мира в Афганистане и планы относительно грядущего саммита НАТО», пишет РИА Новости.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил у США помощи в покупке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия России. Об этом он сообщил в беседе с Reuters.

Министр рассказал, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он попросил Вашингтон о помощи в приобретении средств РЭБ, чтобы «противостоять способности России блокировать украинские коммуникации».

До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит у Вашингтона расширить программу обучения ВСУ американскими инструкторами. Временный поверенный в делах США Кристина Квин в свою очередь отметила, что Вашингтон может увеличить военное присутствие на Украине.

Американцы должны помочь Украине завершить конфликт в Донбассе и сделать все для «сдерживания России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

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«США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать», — цитирует украинского лидера телеканал 360.