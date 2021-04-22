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Минобороны проведет масштабную проверку боеготовности войск в Крыму

Алиса Селезнёва
1 час назад
Министерство обороны России объявило о проведении 22 апреля на полигоне Опук в Крыму основного этапа учений войск Южного военного округа и ВДВ. Об этом пишет ТАСС.
Минобороны проведет масштабную проверку боеготовности войск в Крыму
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», ранее, согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), Россия объявила с 20 по 24 апреля воздушное пространство над южной частью Крыма, территориальными водами, которые прилегают к Южному берегу полуострова, и частью международных вод Черного моря временно опасным для полетов воздушных судов до высоты 19 тысяч метров.
По данным Минобороны, 22 апреля на полигоне Опук в Крыму пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и ВДВ в рамках внезапной проверки боеготовности.
«В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск», - пояснили в ведомстве.
Полигон находится на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Войска, задействованные в учениях, уже переброшены в район их проведение, сообщает телеканал «Звезда».
«Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах», - цитирует издание заявление Минобороны.
6 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о плановых контрольных проверках боевой готовности Вооруженных сил. В Министерстве обороны России уточнили, что в апреле запланировано 4048 учений на территории всех военных округов, в том числе в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.
Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,ТК "Звезда",ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,
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