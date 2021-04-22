«Адмирал Нахимов» станет самым мощным кораблём в мире

Российский тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 после модернизации станет самым мощным надводным кораблём в мире, заявил гендиректор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков . По его словам, высокий модернизационный потенциал, которым обладает судно, позволяет оснастить его наиболее современными вооружениями. В частности, в Минобороны ранее сообщали, что крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон». В свою очередь, эксперты называют «Адмирал Нахимов» уникальной боевой единицей, которая не имеет аналогов в мире.

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После модернизации российский тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным кораблём в мире. Об этом заявил гендиректор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков.

«Высокий модернизационный потенциал этих кораблей, заложенный в них при проектировании, позволил провести определённые работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблём мира», — цитирует ТАСС главу СПКБ.

Несмотря на появление современных кораблей, тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144.2 — такие, как «Адмирал Нахимов» — по-прежнему являются визитной карточкой Военно-морского флота России , считает Дьячков.

Советское наследие

Напомним, строительство тяжёлых атомных ракетных крейсеров проекта 1144.2 «Орлан», спроектированных специалистами СПКБ, началось в 1973 году. До 1996 года было построено четыре таких корабля из семи запланированных: «Киров» (с 1992 по 2004 год известный как «Адмирал Ушаков»), «Фрунзе» (позднее — «Адмирал Лазарев»), «Калинин» (переименованный в «Адмирал Нахимов») и «Куйбышев» (получивший название «Пётр Великий»).

«Адмирал Нахимов» был заложен в 1983 году, спущен на воду в 1986-м и принят на вооружение ВМФ СССР в 1988-м. Однако уже в 1999 году крейсер прибыл на верфи «Севмаша» для ремонта и модернизации, направленной на повышение его ударной мощи.

В рамках текущего глубокого обновления «Адмирала Нахимова» будет заменён весь комплекс радиоэлектронного оборудования, а также усилено вооружение.

В открытых источниках появлялись сообщения о том, что модернизированный крейсер будет оснащён высокоточными крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными «Ониксами» и гиперзвуковыми «Цирконами».

Кроме того, корабль планируется усилить комплексами ПВО морского базирования «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочными системами «Пакет-НК» и «Ответ».

В конце прошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что модернизированный «Адмирал Нахимов» войдёт в состав ВМФ РФ в 2022 году.

«Нами проверен ход ремонтных работ. Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению», ― подчеркнул Криворучко.

Замглавы Минобороны ранее также подтвердил, что «Адмирал Нахимов» будет оснащён ракетами «Циркон» — с дальностью превышающей 1 тыс. км и скоростью полёта 9 Махов.

Ударная мощь

В классификации НАТО корабли проекта 1144.2 именуются «Kirov-class battlecruiser» — то есть как «линейные крейсеры» — из-за их внушительных габаритов и ударного вооружения. Эти суда предназначены для выполнения широкого круга задач в дальней морской зоне: борьба с группами кораблей и их перехват, охрана морских караванов и поддержка крупных флотских соединений.

«Адмирал Нахимов» имеет водоизмещение в 24,3 тыс. т при длине в 252 м и ширине в 28,5 м. Как и другие крейсеры проекта 1144.2, он стал одним из самых крупных в мире неавианесущих кораблей, построенных после Второй мировой войны. Его экипаж составляет 727 человек, включая 97 офицеров.

Корабли 1144.2 являются атомными — их питает энергетическая установка мощностью 342 МВт с двумя реакторами КН-3, работающих на обогащённом уране. Она может снабжать судно энергией на протяжении 10—11 лет без перезарядки.

Максимальная скорость «Адмирала Нахимова» составляет 32 узла (около 60 км/ч), при этом корабль не имеет ограничения по запасу хода на атомных реакторах. Длительность автономного плавания составляет до 60 дней.

Напомним, что одной из главных отличительных особенностей крейсера проекта 1144.2 является его вооружение.

Ударная мощь обновлённого «Адмирала Нахимова» будет представлена многоцелевым комплексом «Калибр» и «Оникс» с боезапасом до 80 ракет.

До начала модернизации в боекомплект этого корабля входили ракеты П-700 «Гранит» дальностью действия до 700—800 км, способные уничтожать крупные надводные объекты, в том числе авианосцы. Также арсенал крейсера включал несколько видов торпедно-минного вооружения.

За противовоздушную оборону корабля отвечали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300Ф «Форт», система 4К33 «Оса-М» и артиллерийская установка 3М87 «Кортик».

«Адмирал Нахимов» несёт и артиллерийское вооружение — спаренную установку АК-130 калибра 130 мм. На крейсере размещаются три противолодочных вертолёта Ка-27 ПЛ.

При этом в Минобороны России ранее сообщили, что после завершения модернизации «Адмирал Нахимов» будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками, а его ввод в строй «существенно усилит потенциал надводных сил» Северного флота. По своим возможностям советский крейсер станет практически новым кораблём, отметили в оборонном ведомстве.

Эксперты, в свою очередь, называют крейсеры проекта 1144.2 уникальными, отмечая, что у других государств нет схожих по ударной мощи кораблей.

«Прежде всего это самые большие атомные крейсеры в мире, которые существуют. Аналогов им нет», — подчеркнул в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин

По его словам, после модернизации с ними станет ещё сложнее конкурировать по мощи.

«Если мы говорим про «Адмирала Нахимова», то на его борту будут размещены ракеты «Калибр», «Оникс», будут поставлены системы С-400, будут заменены другие комплексы вооружений, которые сегодня только внедряются в вооружённые силы или в перспективе должны быть внедрены», — пояснил он.

Дмитрий Литовкин напомнил, что модернизацию пройдёт и другой крейсер 1144.2 — «Пётр Великий», который также получит новые виды вооружения. При этом такие большие корабли должны применяться в составе ударных морских соединений, говорит эксперт.

«Надо понимать, что один крейсер в море не ходит. Его должны окружать корабли сопровождения для того, чтобы создавать барьеры для средств поражения противника. Сейчас строятся фрегаты, которые должны будут ходить вместе с «Петром Великим» и «Нахимовым», — пояснил аналитик.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, «Адмирал Нахимов» и крейсеры проекта 1144.2 выделяются на фоне других кораблей в том числе и благодаря своей энергетической установке.

«Атомная энергоустановка обеспечивает практически неограниченную автономию. Это, в свою очередь, даёт ВМФ России весомое преимущество в защите национальных интересов, в том числе и в дальней морской зоне», — говорит Коротченко.