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СМИ: жители Израиля сообщили о взрывах

ТАССиещё 1
2 часа назад
Сирены воздушной тревоги сработали на севере пустыни Негев в Израиле в ночь на четверг, после чего жители Иерусалима и других населенных пунктов в центральной части страны сообщили о взрывах. Об этом информировала газета Times of Israel.
Жители Израиля сообщили о взрывах
Фото: ReutersReuters
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Армия,Войска,Газета The Times,Израиль,
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