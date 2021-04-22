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Шойгу прибыл в Крым на масштабные межвидовые учения войск ЮВО и ВДВ

ТАССиещё 23
22 минуты назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ, которые проходят в рамках внезапной проверки боеготовности.
По прибытии в Крым Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. Министр также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений.
В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск.
Накануне войска, привлекаемые к маневрам, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. На самолеты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.
Полигон Опук расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
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