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Прилепин собрался создать новый батальон в ДНР

Lenta.ru
1 час назад
Российский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин собрался создать в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) новый добровольческий батальон. О своем намерении он объявил в интервью Telegram-каналу WarGonzo, который ведет военный журналист Семен Пегов.
Прилепин собрался создать новый батальон в ДНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам политика, в настоящее время его сторонники готовят соответствующее обращение к властям республики. Если ответ руководства ДНР будет положительным, в состав подразделения войдут участники проекта «Гвардия Захара Прилепина». Другие подробности инициативы пока не приводятся.
Ранее Захар Прилепин назвал россиян омерзительными из-за ток-шоу с участием скопинского маньяка Виктора Мохова. Он сравнил современную Россию с «тлетворным Западом» из советских фильмов, предложил установить в стране временную диктатуру, забить досками наглухо телевидение и начать бороться с анонимностью в сети.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где целесообразно.
Армия,Семен Пегов,Виктор Мохов,Захар Прилепин,
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