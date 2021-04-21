Прилепин собрался создать новый батальон в ДНР

По словам политика, в настоящее время его сторонники готовят соответствующее обращение к властям республики. Если ответ руководства ДНР будет положительным, в состав подразделения войдут участники проекта «Гвардия Захара Прилепина». Другие подробности инициативы пока не приводятся.

Ранее Захар Прилепин назвал россиян омерзительными из-за ток-шоу с участием скопинского маньяка Виктора Мохова . Он сравнил современную Россию с «тлетворным Западом» из советских фильмов, предложил установить в стране временную диктатуру, забить досками наглухо телевидение и начать бороться с анонимностью в сети.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.