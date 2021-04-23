Неопознанный объект нашли рядом с местом пропажи подлодки

Спасатели обнаружили ряд признаков, указывающих на возможное местонахождение лодки. Однако, как пояснил журналистам представитель военно-морских сил Ахмад Риад, "пока недостаточно данных, позволяющих с уверенностью говорить об обнаружении корабля". В частности, замеченное нефтяное пятно "могло образоваться после умышленного сброса топлива экипажем для поддержания плавучести".