Неопознанный объект нашли рядом с местом пропажи подлодки

Одновременно в четверг в район поисков из Малайзии и Сингапура вышли суда поддержки и спасения подводных лодок. Как ожидается, корабль ВМС Сингапура прибудет к северному побережью индонезийского острова Бали в субботу, а малайзийский - сутки спустя. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США направят свои воздушные средства, чтобы помочь в поисках. Вместе с тем, по словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно, кислорода на борту может хватить
до раннего
утра субботы.