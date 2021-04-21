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Индонезийская подлодка перестала выходить на связь у берегов Бали

Российская Газетаиещё 4
23 часа назад
Военно-морские силы Индонезии ведут поиски 53 человек, которые находятся на борту подводной лодки, переставшей выходить на связь у берегов острова Бали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных.
Индонезийская подлодка перестала выходить на связь у берегов Бали
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Речь идет об аппарате KRI Nanggala 402, который был произведен в Германии в 1981 году и на момент пропажи связи проводил тренировочные пуски торпед в водах у острова Бали. В положенное время подлодка не сообщила о результатах учений.
Власти Индонезии обратились к Австралии и Сингапуру с просьбой помочь в проведении поисков.
Армия,Бали,Индонезия,
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