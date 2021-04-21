Путин рассказал о совершенствовании ядерной триады России

Процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.

Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы.

«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин.

Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году, а в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием.

«Особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах», – сказал Путин.