В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Китае показали тяжёлый беспилотник Feilong-2

ИА Regnum
42 минуты назад
В сети появились первые снимки прототипа китайского тяжёлого беспилотного летательного аппарата Feilong-2 (FL-2).
В Китае показали тяжёлый беспилотник Feilong-2
Фото: TwitterTwitter
На опубликованных фотографиях заретушированы детали, которые позволяют оценить набор оборудования дрона. Однако видимые области подтверждают сходство с макетом FL-2, продемонстрированным в КНР в 2019 году.
Ранее сообщалось, что беспилотник получит два турбовентиляторных двигателя, взлетную массу порядка 22 тонн и способность нести почти 6 тонн боевой нагрузки.
Крейсерская скорость БПЛА составляет 750 км/ч, беспилотник может находиться в воздухе до 10 часов, а дальность полета составит 7 тыс. км.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Китае начали испытательные полеты новейшего перспективного тяжелого ударного беспилотника WJ-700. Беспилотник взлетной массой 3,5 тонны оснащен турбореактивным двигателем и способен находиться в воздухе до 20 часов, выполняя разведывательные и ударные задачи. Аппарат оснащен двумя точками подвески для различных боеприпасов.
Армия,Китай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители