В Китае показали тяжёлый беспилотник Feilong-2

В сети появились первые снимки прототипа китайского тяжёлого беспилотного летательного аппарата Feilong-2 (FL-2).

Фото: Twitter Twitter

На опубликованных фотографиях заретушированы детали, которые позволяют оценить набор оборудования дрона. Однако видимые области подтверждают сходство с макетом FL-2, продемонстрированным в КНР в 2019 году.

Ранее сообщалось, что беспилотник получит два турбовентиляторных двигателя, взлетную массу порядка 22 тонн и способность нести почти 6 тонн боевой нагрузки.

Крейсерская скорость БПЛА составляет 750 км/ч, беспилотник может находиться в воздухе до 10 часов, а дальность полета составит 7 тыс. км.