Китай показал беспилотный стелс-бомбардировщик

Фотографии прототипа опубликованы в китайской соцсети Weibo. Значительная часть снимков заретуширована, чтобы скрыть оборудование дрона. Видимые фрагменты позволяют говорить о сходстве беспилотника с макетом, продемонстрированным на выставке достижений гражданской и военной техники в Пекине в 2019 году.