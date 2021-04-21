Китай показал беспилотный стелс-бомбардировщик

По данным из открытых источников, FL-2 получит два турбовентиляторных двигателя, взлетную массу порядка 22 тонн и способность нести почти 6 тонн боевой нагрузки. Передвигаясь с крейсерской скоростью 750 км/ч, Feilong-2 сможет находиться в воздухе до 10 часов, а дальность полета составит 7000 километров.
Аэродинамическая схема и другие параметры роднят FL-2 с российским тяжелым дроном С-70 "Охотник", при этом максимальная скорость и практический потолок у последнего выше: 1000 км/ч и 18 км, соответственно.