Су-57 научат управлять группой беспилотников

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

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По словам источника, уже началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения.

«Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования», – сообщил источник РИА «Новости».

Он пояснил, что «один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы». Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой, уточнил он.

Предполагается, что Су-57 будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в зону действия вражеской системы ПВО. Дроны будут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы как ложные цели, а также непосредственно атаковать зенитные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.

Собеседник агентства не назвал тип беспилотников, который планируется применять на Су-57.