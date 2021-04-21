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Су-57 решили доработать для управления группой беспилотников

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
Су-57 научат управлять группой беспилотников
Фото: ТАССТАСС
По словам источника, уже началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения.
«Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования», – сообщил источник РИА «Новости».
Он пояснил, что «один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы». Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой, уточнил он.
Предполагается, что Су-57 будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в зону действия вражеской системы ПВО. Дроны будут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы как ложные цели, а также непосредственно атаковать зенитные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.
Собеседник агентства не назвал тип беспилотников, который планируется применять на Су-57.
Ранее компания «Кронштадт» подготовила эскизный проект многоцелевого беспилотного комплекса группового применения «Молния». Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолета-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами. Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей.
Армия,РИА Новости,
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