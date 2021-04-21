Украина заминировала границу с Крымом

Генштаб ВСУ сообщил о создании новых укреплений и минировании приграничной территории на южном направлении. Оборудование новых позиций и строительство фортификационных сооружений ведёт инженерное подразделение служащих на южном направлении страны войск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

О происходящих действиях сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. В частности, речь идёт и о том, что с начала года силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники.

Создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций. Инженерно-сапёрные подразделения сводного отряда оперативного обеспечения ведут установку минно-взрывных, а также невзрывных заграждений, — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В зону оперативного командования «Юг» армии Украины входят Херсонская, Одесская и Николаевская области. Все они граничат с Крымом. Однако точное место проведения работ ВСУ не приводят.