На Украине раскрыли планы на случай войны с Россией

Украинские военные рассказали о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют действовать в случае войны с Россией . Об этом пишет издание «Страна.ua».

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Майор подразделения, находящегося около Горловки , заявил, что в последнее время ситуация в Донбассе изменилась. По его словам, военным поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника. При этом он подчеркнул, что еще несколько недель назад на передовой шла подготовка к наступлению: подвозились артиллерия и бронетехника.

Помимо этого, майор пояснил, что сейчас украинские военные минируют нейтральную полосу, дороги и даже передовые позиции. Так в случае наступления противника войска смогут отвести на вторую, более укрепленную линию обороны.

Другой собеседник издания сообщил, что украинские военные укрепляют границу с Крымом. Согласно его словам, подразделения, которые должны были выехать на ротацию на луганское направление, сейчас перебрасывают под Крым.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии планов начать наступление в Донбассе.

«Нет, Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта», — заявил Кулеба.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев также обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.