На Украине раскрыли планы на случай войны с Россией

Майор подразделения, находящегося около Горловки, заявил, что в последнее время ситуация в Донбассе изменилась. По его словам, военным поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника. При этом он подчеркнул, что еще несколько недель назад на передовой шла подготовка к наступлению: подвозились артиллерия и бронетехника.
Помимо этого, майор пояснил, что сейчас украинские военные минируют нейтральную полосу, дороги и даже передовые позиции. Так в случае наступления противника войска смогут отвести на вторую, более укрепленную линию обороны.
Другой собеседник издания сообщил, что украинские военные укрепляют границу с Крымом. Согласно его словам, подразделения, которые должны были выехать на ротацию на луганское направление, сейчас перебрасывают под Крым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебазаявил об отсутствии планов начать наступление в Донбассе.
«Нет, Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта», — заявил Кулеба.
В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
Киев также обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.