Российскую границу будет охранять «подводный босс»

На днях ведущее российское ОКБ по разработке подводных лодок «Рубин» сумело удивить весь мир. Оно заявило о планах построить очень необычный погружающийся патрульный корабль, или подводную патрульную лодку.

Фото: Рубин Рубин

Проект уже получил название «Страж». Его также называют BOSS – Border and Offshore Submersible Sentry (подводный пограничный патрульный корабль). Смысл этого проекта в следующем. По сути, это продукт «обратной эволюции»: современные подлодки оптимизированы для подводного движения в ущерб надводному, а здесь – наоборот. Как утверждают специалисты, такая лодка сможет эффективно охранять границы и экономическую зону, будучи необнаруженной нарушителями. Подобная субмарина будет лучше перехватывать незваных гостей в отличие от обычных патрульных кораблей.

У лодки-патрульника будут торпедное и ракетное вооружение и даже малокалиберная автоматическая пушка в необитаемом боевом модуле. Очевидно, она нужна для стрельбы по нарушителям. На корме предусмотрены две доковые камеры для подводных аппаратов, катеров для досмотра судов или для их абордажа и для БПЛА самолётного или вертолётного типа.