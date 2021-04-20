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Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

ТАСС
33 минуты назад
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации пролетели над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители Германии, Дании, Финляндии. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
Два Ту-160 выполнили полет над Балтийском морем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота", - сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.
В Минобороны уточнили, что продолжительность полета составила восемь часов.
"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - пояснили в министерстве.
Армия,Министерство обороны,Дания,Финляндия,Германия,
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