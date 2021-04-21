Украина перебросила в Донбасс ракетные комплексы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии разграничения в Донбассе восемь тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщает Telegram -канал российского военного журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники.

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По данным канала, техника была замечена в районе вблизи городов Рубежное и Лисичанск. Утверждается, что они прибыли из Черниговской области вместе с грузом боекомплекта и машинами обеспечения.

«Данные ракетные системы замечали в Донбассе и ранее, но не в таком количестве», — говорится в сообщении.

Накануне, 20 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил , что у Киева отсутствуют планы осуществить наступление в Донбассе.

«Никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт в Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта», — сказал он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.