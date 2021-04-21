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Украина перебросила в Донбасс ракетные комплексы

Lenta.ruиещё 1
7 минут назад
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии разграничения в Донбассе восемь тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщает Telegram-канал российского военного журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники.
Украина перебросила в Донбасс ракетные комплексы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным канала, техника была замечена в районе вблизи городов Рубежное и Лисичанск. Утверждается, что они прибыли из Черниговской области вместе с грузом боекомплекта и машинами обеспечения.
«Данные ракетные системы замечали в Донбассе и ранее, но не в таком количестве», — говорится в сообщении.
Накануне, 20 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что у Киева отсутствуют планы осуществить наступление в Донбассе.
«Никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт в Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта», — сказал он.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
Армия,Войска,Дмитрий Кулеба,Украина,
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