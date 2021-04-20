Россия временно ограничила зону полетов над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).

Были изданы три NOTAM, они действуют до 24 апреля. В частности, под полное закрытие попали некоторые воздушные трассы в Симферопольском районе. Зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.

Свыше 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России провели совместные учения с экипажами штурмовиков. Об этом 20 апреля сообщает отдел информационного обеспечения флота.

«Более 20 кораблей ЧФ РФ отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в отряд кораблей ЧФ входили фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетные катера, малые противолодочные корабли и большие десантные корабли и в ходе учений они использовали активные радиоэлектронные помехи и условно применяли средства противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, уточняется, что параллельно эскадрильи штурмовиков отработали заход на боевой курс, условное применение ракет по неприятелю и уход из-под ответного удара корабельных средств ПВО.

Американским авиакомпаниям следует с осторожностью проводить полеты в небе над Киевом Симферополем , Днепром, Москвой и Ростовом-на-Дону. С предупреждением выступило Федеральное авиационное управление США

«ФАУ США рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Осторожность рекомендуется соблюдать в связи с возможным нарастанием напряжения между РФ и Украиной. Полеты, по данным авиарегулятора, «могут привести к столкновениям без уведомления, повышенной военной активности и/или конфликту».

Действие документа распространяется на зоны, расположенные в ста морских милях от Москвы, Ростова-на-Дону и ряда украинских городов, включая Киев. Извещение распространяется на всех американских перевозчиков.

МИД Украины выразил протест из-за решения России временно закрыть часть акватории Чёрного моря. Киев считает это нарушением норм международного права.

"Такие действия РФ являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Чёрного моря", — цитирует сообщение МИД Украины ТАСС.

Ведомство потребовало от РФ «немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Чёрного моря» и призвало международных партнёров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп

«У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.

Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».

НАТО заявили, что России следует обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море, а также свободу судоходства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Twitter официального представителя альянса Оану Лунгеску.

По ее словам, в Североатлантическом альянсе выражают обеспокоенность по поводу информации о том, что в планах РФ ограничить доступ к некоторым зонам в Черном море и Керченском проливе.

Лунгеску подчеркнула, что такое действие российской стороны будет «необоснованным» и расценено как «часть дестабилизирующего поведения» Москвы.

«Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — заявила она.

Представитель альянса указала, что «милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей» представляют угрозу для независимости Украины, а также подрывает стабильность в регионе. Кроме того, она призвала Москву «к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств».

Депутаты Госдумы в беседе с РИА Новости ответили на претензии НАТО из-за планов закрыть доступ в Черное море и Азов.

По словам депутата Руслана Бальбека, подобные призывы альянса должны «звучать перед другой аудиторией».

«Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи», — сказал Бальбек.

При этом депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, в частности морского права.

Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о правомерности перекрытия части акватории в пределах территориальных вод России. «Меры Москвы оправданы и целесообразны, учитывая постоянное нагнетание обстановки», — считает он.

Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков , комментируя реакцию Госдепа США.

Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив.

«Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».

Чёрное море в случае гипотетического конфликта может стать «ракетным тиром», однако тотальное доминирование будет за Россией.

Такое мнение высказали эксперты американского издания The Drive. Его авторы отмечают, что американские эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt вскоре могут проследовать в Черноморский регион, и если это подтвердится, то их поход следует расценивать как сигнал Москве.

Однако именно Россия в случае боевых действий на начальном этапе получит преимущество, поскольку она нарастила число противокорабельных средств и развернула в регионе значительное количество самолётов.

И это в дополнение к модернизированному Черноморскому флоту, — отмечается в публикации.