В США признали Россию сильнейшей военно-морской державой

Россия , по версии аналитиков Military Watch, вошла в топ-3 сильнейших военно-морских держав, эффективно используя свои сильные стороны.

Фото: admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

После кризиса 1990-х годов Военно-морской флот России, используя свои сильные стороны, вышел в тройку лидеров. "ПолитРоссия" перевела для русскоязычной аудитории статью американских экспертов из Military Watch, в которой рассказано, как РФ смогла стать третьей морской державой после США и Китая.

"ВМФ России проявил находчивость, получив максимальную выгоду в сложившихся обстоятельствах", — отметили авторы.

Дело в том, что распад СССР лишил Россию украинских верфей, где строились крупные корабли. В таких условиях нужно было найти путь максимально эффективного использования имеющихся преимуществ.

Такой путь был найден: Россия начала модернизировать старые советские корабли, которые получили новое вооружение, включая противокорабельные ракеты "Калибр" и "Оникс". К этим, считающимся самыми боеспособными в мире противокорабельным ракетам, скоро присоединится гиперзвуковой "Циркон".

Основным же козырем ВМФ РФ является подводный флот. Он регулярно получает модернизированные и новые корабли с отличными мореходными и боевыми характеристиками.

"Самые тихие в мире и имеющие в арсенале самое современное оружие, эти субмарины успешно компенсируют нехватку крупных надводных боевых кораблей в российском флоте", — подчеркнули авторы.