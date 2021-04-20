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Military Watch включил Россию в тройку сильнейших военно-морских держав

Слово и Делоиещё 1
3 часа назад
Россия, по версии аналитиков Military Watch, вошла в топ-3 сильнейших военно-морских держав, эффективно используя свои сильные стороны.
В США признали Россию сильнейшей военно-морской державой
Фото:  admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
После кризиса 1990-х годов Военно-морской флот России, используя свои сильные стороны, вышел в тройку лидеров. "ПолитРоссия" перевела для русскоязычной аудитории статью американских экспертов из Military Watch, в которой рассказано, как РФ смогла стать третьей морской державой после США и Китая.
"ВМФ России проявил находчивость, получив максимальную выгоду в сложившихся обстоятельствах", — отметили авторы.
Дело в том, что распад СССР лишил Россию украинских верфей, где строились крупные корабли. В таких условиях нужно было найти путь максимально эффективного использования имеющихся преимуществ.
Такой путь был найден: Россия начала модернизировать старые советские корабли, которые получили новое вооружение, включая противокорабельные ракеты "Калибр" и "Оникс". К этим, считающимся самыми боеспособными в мире противокорабельным ракетам, скоро присоединится гиперзвуковой "Циркон".
Основным же козырем ВМФ РФ является подводный флот. Он регулярно получает модернизированные и новые корабли с отличными мореходными и боевыми характеристиками.
"Самые тихие в мире и имеющие в арсенале самое современное оружие, эти субмарины успешно компенсируют нехватку крупных надводных боевых кораблей в российском флоте", — подчеркнули авторы.
Первое место в рейтинге военно-морских флотов заняли США, которые сделали ставку на ударные авианосные группировки. Китай занял второе место и быстро догоняет лидера. Вслед за Россией четвертое и пятое места по мощи ВМС заняли Япония и Южная Корея соответственно.
Армия,Россия,
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