ВС Украины обстреляли Горловку и Донецк из минометов

По данным наблюдателей, всего по территории республики было выпущено более 60 снарядов из гранатометов и крупнокалиберных минометов. Это привело к отключению трансформаторных подстанций, а также повреждению хозяйственных построек и окон жилых домов в Донецке, Горловке, Яковлевке, Александровке и Спартаке. Жертв и пострадавших в результате атаки удалось избежать.