Издание отмечает, что в текущем году страна продолжает работы над данным оружием, которое, «имея почти неограниченную дальность действия, будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где взорвет двухмегатонную боеголовку».

Издание отмечает, что критики неоднократно высмеивали российскую ядерную торпеду, однако «теперь ясно, что Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию». «Но построит ли страна в конечном итоге 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки? Это хороший вопрос», — пишет журнал.