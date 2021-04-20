«Рамблер» писал, что ранее Россия объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива с апреля до октября 2021 года, запрет касается военных и государственных кораблей других стран. В Москве объяснили, что планируют провести военные учения.
Он также обвинил Россию в «создании препятствий работе портов» Украины в Азовском море и отметил, что такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне «заслуживающих доверия» сообщений о наращивании численности войск России вблизи украинских границ.