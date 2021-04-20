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США назвали «неспровоцированной эскалацией» действия России в Черном море

Алиса Селезнёва
1 час назад
США выражают «глубокую озабоченность» планами России закрыть на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей и других судов. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.
«Рамблер» писал, что ранее Россия объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива с апреля до октября 2021 года, запрет касается военных и государственных кораблей других стран. В Москве объяснили, что планируют провести военные учения.
США выразили «глубокую озабоченность» по поводу планов России ограничить проход судов в Черном море.
«Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», - подчеркнул Нед Прайс.
Он также обвинил Россию в «создании препятствий работе портов» Украины в Азовском море и отметил, что такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне «заслуживающих доверия» сообщений о наращивании численности войск России вблизи украинских границ.
«Соединенные Штаты вновь подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных границ, простирающихся до территориальных вод», - заверил Нед Прайс.
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