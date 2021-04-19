Крым — подходящее место для войны. Об этом заявил читатель The Times. Об этом сообщает "Рамблер".

Москвой. Вчера издание со ссылкой на осведомленного собеседника сообщило, что в мае эскадренный миноносец типа 45 и противолодочный фрегат типа 23 из состава авианосной группы Военно-морских сил Великобритании в Средиземном море отправятся в Черное море с целью продемонстрировать солидарность с Украиной и союзниками по НАТО в регионе на фоне роста напряженности между Киевом

«Крым — вообще подходящее место для войны», — прокомментировал один из читателей.

Другой назвал решение властей Великобритании совершенно бестолковым, потому что те все равно не отважатся пустить корабли в дело. Он призвал немедленно ввести экономические меры против России на международном уровне.

Еще один читатель The Times высказал мнение, что британские военные корабли должны находиться в проливе Ла-Манш и патрулировать берега родной страны.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Украине все чаще звучат заявления о планах силовым путем вернуть контроль над полуостровом. Он высказал мнение, что Киев может устроить провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники и использовать это как повод для начала военных действий.

Заход кораблей Великобритании в Черное море реально никакой угрозы для России не несет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков

«Даже если британские корабли будут находиться в акватории Черного моря в момент военного столкновения между Россией и Украиной, если до него дойдет, никаких оснований для вмешательства в конфликт у них не будет.

Нет никаких соглашений, которые бы обязывали Великобританию вступать в войну на стороне Украины, особенно в ситуации, когда Украина первой начинает военные действия.

Пока по британским кораблям не будет открыт огонь со стороны России, их вступление в боевые действия однозначно будет односторонним актом агрессии против России.

И даже НАТО при этом не обязано будет выступить на стороне Великобритании, поскольку та не будет объектом агрессии.

При этом Великобритания из всех стран НАТО в наибольшей степени заинтересована в том, чтобы не было дальнейшего ужесточения экономических и финансовых санкций против России.

В сфере финансов между странами существуют прочные связи, многие российские бизнесмены используют британскую финансовую инфраструктуру, регистрируют бизнес на Британских Виргинских Островах, размещают депозитарные расписки на Лондонской бирже.

Можно предположить, что, акцентируя внимание на таких военных мерах, как отправка кораблей в Чёрное море, британский истеблишмент старается избежать необходимости ужесточения именно финансовой части санкций», — высказал свое мнение эксперт.

Пушков привел результаты опроса издания Daily Express, который показал, что 73% респондентов выступают против действий Лондона, направленных против России, и только 24% поддержали вмешательство Великобритании в ситуацию.

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«И это при мощнейшей антироссийской пропаганде! Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море «в знак поддержки Украины», – написал он в Telegram.

По его словам, это дело бесполезное, так как два корабля ничего не решат. «Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись», – заключил Пушков.

Ожидаемый в мае заход кораблей Великобритании в акваторию Черного моря является рутинным мероприятием, сообщил ТАСС в воскресенье директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев

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"Радикальным образом на ситуации это никак не отразится. Практика захода кораблей других государств в Черное море приобрела стабильность, значительную часть времени в Черном море находятся корабли стран НАТО, которые заходят по принципу ротации. Что касается "партнеров" Украины в НАТО, то у Украины с Великобританией особые отношения - в Очакове и Бердянске англичане помогают строить базы для ВМС Украины. И заход британских кораблей можно рассматривать как часть программы развития двусторонних отношений", - сказал Горбачев.

Он отметил, что заход кораблей НАТО, вероятнее всего, подстегнет антироссийскую риторику Киева, однако не должен привести к какому-то реальному обострению ситуации.

"Можно сказать, что [заход британских кораблей в Черное море] - рутинное мероприятие, проходящее по стандартным шаблонам. Это демонстрация флага, демонстрация партнерских отношений и попытка поддерживать высокий градус военно-политической напряженности. Может быть, изобразят какие-то учения с украинской стороной, может быть, зайдут в Одессу - будет маленький прыщик, а в Киеве его выдадут его за фурункул стратегического размера, для них эти заходы всегда на руку в гибридной войне", - пояснил собеседник.

При этом, опираясь на свой опыт службы на флоте и уже имеющиеся прецеденты, он выразил уверенность, что на самом деле Великобритания преследует другие интересы. Заход в Черное море позволит морякам изучить условия работы в этом районе, получить новые профессиональные навыки. Также любой выход к берегам другой страны - попытка провести разведку, а сейчас в Крыму проходят масштабные учения, в которых задействованы Черноморский флот и дислоцированные на полуострове подразделения Южного военного округа, прибывшая с Северного Кавказа 58-я общевойсковая армия, пришедшие накануне корабли Северного флота и Каспийской флотилии.