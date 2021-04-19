Британцы назвали Крым подходящим местом для войны с РФ

Настроенные скептически читатели, в свою очередь, отметили, что английские корабли «ни черта не сделают» Крыму. По их мнению, логичнее было бы отправить морской патруль в Ла-Манш. При этом один из них заявил, что у Соединённого Королевства всего один нормальный корабль, и возмутился его отправкой в Чёрное море.
По словам скептиков, идея Лондона — «совершенно бестолковая». В России прекрасно понимают, что Англия не решится использовать корабли в случае обострения ситуации, поэтому для воздействия на Москву необходимы меры не военного, а экономического характера.