Британцы назвали Крым подходящим местом для войны с РФ

Настроенные скептически читатели, в свою очередь, отметили, что английские корабли «ни черта не сделают» Крыму. По их мнению, логичнее было бы отправить морской патруль в Ла-Манш. При этом один из них заявил, что у Соединённого Королевства всего один нормальный корабль, и возмутился его отправкой в Чёрное море.