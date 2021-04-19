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Появилось видео репетиции парада Победы в подмосковном Алабино

Вечерняя Москва
1 час назад
В Подмосковье на полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая 2021 года. Об этом говорится в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».
В совместной репетиции торжественного марша приняли участие парадные расчеты, экипажи военной техники, а также авиационные экипажи.
На опубликованном ролике видно, как под торжественную музыку в исполнении оркестра по полигону маршируют военные и проезжают боевые машины.
Ранее сообщалось, что движение по ЦКАД и М1 «Беларусь» ограничат из-за подготовки к параду Победы.
Армия,Новости Москвы,Видео,АГН "Москва",Московская Область,
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