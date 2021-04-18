В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Советник министра обороны Украины усомнился в победе в войне

Майк Габриелян
49 минут назад
В Минобороны Украины заявили, что Киев проиграет новую войну республикам Донбасса с еще большими потерями, чем в 2014 году. Такое заявление сделал советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, передает РИА Новости.
Советник министра обороны Украины усомнился в победе в войне
Фото: US Army EuropeUS Army Europe
«К сожалению, если будет большая война, много вещей 2014 года повторятся. На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьёзного внимания военным реформам», — сказал он в интервью.
Бутусов отметил, что за войну из своего кармана придется платить украинцам, но и этих денег не хватит. Собирать финансы придется волонтёрам.
Советник министра развенчал пропагандистский миф о том, что украинские вооруженные формирования укрепляются современной техникой, включая беспилотники последних поколений.
«Никаких программ массовых закупок беспилотников для обеспечения пехоты не реализовывается государством», — сказал он.
Советник также отметил, что армии не хватает внедорожников, приборов ночного видения, тепловизоров. Объем их закупок остается на мизерном уровне. Кроме того, существует нехватка боеприпасов. Причиной стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и взрывы на складах из-за халатности.
«Государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается», – подытожил Бутусов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава ДНР назвал Донбасс российским регионом.
Армия,Юрий Бутусов,Министерство обороны,РИА Новости,Киев,Украина,
85
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители