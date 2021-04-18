Советник министра обороны Украины усомнился в победе в войне

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«К сожалению, если будет большая война, много вещей 2014 года повторятся. На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьёзного внимания военным реформам», — сказал он в интервью.

Бутусов отметил, что за войну из своего кармана придется платить украинцам, но и этих денег не хватит. Собирать финансы придется волонтёрам.

Советник министра развенчал пропагандистский миф о том, что украинские вооруженные формирования укрепляются современной техникой, включая беспилотники последних поколений.

«Никаких программ массовых закупок беспилотников для обеспечения пехоты не реализовывается государством», — сказал он.

Советник также отметил, что армии не хватает внедорожников, приборов ночного видения, тепловизоров. Объем их закупок остается на мизерном уровне. Кроме того, существует нехватка боеприпасов. Причиной стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и взрывы на складах из-за халатности.

«Государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается», – подытожил Бутусов.