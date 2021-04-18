Политологи: конфликт в Донбассе затянется на десятилетие

По его мнению, противостояние приняло затяжной характер и не может быстро завершиться.

Он отметил, что Киев мог бы закончить дело миром, начав соблюдать Минские соглашения. Однако власти Украины не пойдут на такой шаг, поскольку боятся радикальных бандеровских группировок, которые хотят расправиться с русскоязычным населением Донбасса.