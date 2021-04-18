Политологи: конфликт в Донбассе затянется на десятилетие

Конфликт между республиками Донбасса и Киевом может длиться до 10 лет. Так считает директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт», украинский политолог Вячеслав Ковтун. Его цитирует URA.RU.
«Противостояние будет длиться еще от пяти до десяти лет. Причем я не вижу перспектив разрешения этого конфликта», — сказал Ковтун.
По его мнению, противостояние приняло затяжной характер и не может быстро завершиться.
С этим согласен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он говорит, что конфликт не закончится в ближайшее время. При этом у Киева нет шансов подчинить донбасские республики. Они должны быть независимыми.
«Противостояние завершится, если Донбасс станет независимым», - сказал Литовкин.
Он отметил, что Киев мог бы закончить дело миром, начав соблюдать Минские соглашения. Однако власти Украины не пойдут на такой шаг, поскольку боятся радикальных бандеровских группировок, которые хотят расправиться с русскоязычным населением Донбасса.
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