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В России «оживили» первую боевую космическую станцию времен СССР

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад
В России включили первую боевую космическую станцию времен СССР «Алмаз». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В России «оживили» боевую космическую станцию времен СССР
Фото: ВикипедияВикипедия
Стратегический космический аппарат советской эпохи «оживили» специально для программы «Военная приемка». В передаче также рассказали об оснащении и функционале станции.
«Перво-наперво включаем пульты. Мы видим индикацию о том, что бортовое напряжение в норме, видим, что загорелись все транспаранты. Зеленого и синего цвета — уведомляющие, оранжевого — предупреждающие, сопровождаются гудком, и красные — аварийные», — объяснил разработчик бортовой автоматики орбитальной станции «Алмаз» Леонид Шелепин.
Отмечается, что во время полета станция большую часть времени двигалась в автоматическом режиме по заложенной на Земле программе. Однако у нее также был инновационный на то время ручной режим управления. При этом у сравнительно небольшой по размеру станции было 34 двигателя — 17 резервных и 17 основных.
Серия орбитальных станций «Алмаз» была разработана под руководством конструктора Владимира Челомея в 1960-х годах при военно-промышленном комплексе «Научно-производственное объединение машиностроения». Аппарат создавался для ведения фото- и радиоразведки, а также для управления наземными военными средствами с орбиты Земли. Проект долгое время был строго засекречен, однако недавно информация о нем стала доступной.
Армия,Россия,
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