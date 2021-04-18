В России «оживили» боевую космическую станцию времен СССР

России включили первую боевую космическую станцию времен СССР «Алмаз». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Фото: Википедия Википедия

Стратегический космический аппарат советской эпохи «оживили» специально для программы «Военная приемка». В передаче также рассказали об оснащении и функционале станции.

«Перво-наперво включаем пульты. Мы видим индикацию о том, что бортовое напряжение в норме, видим, что загорелись все транспаранты. Зеленого и синего цвета — уведомляющие, оранжевого — предупреждающие, сопровождаются гудком, и красные — аварийные», — объяснил разработчик бортовой автоматики орбитальной станции «Алмаз» Леонид Шелепин.

Отмечается, что во время полета станция большую часть времени двигалась в автоматическом режиме по заложенной на Земле программе. Однако у нее также был инновационный на то время ручной режим управления. При этом у сравнительно небольшой по размеру станции было 34 двигателя — 17 резервных и 17 основных.