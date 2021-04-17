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В Минобороны ФРГ назвали Россию угрозой Европе

Газета.Ru
38 минут назад
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия является угрозой для Европы. Об этом пишет ТАСС.
Минобороны ФРГ: Россия создала реальные угрозы Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — сказала она.
Крамп-Карренбауэр также назвала эти угрозы «конкретными и непосредственными». По ее словам, указание на них не является антироссийским, а лишь является демонстрацией политических фактов.
Министр подчеркнула, что у Москвы есть ракеты, которые могут достичь ФРГ.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла, что Россия должна рассказать о предполагаемом перемещении войск вблизи границ Украины, если ей нечего скрывать.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что перемещение российских войск по территории государства не должно беспокоить другие страны.
Представитель Кремля отметил, что Россия занимается перемещением своих вооруженных сил в пределах территории страны по своему личному усмотрению и это в свою очередь не предоставляет никому никакой угрозы.
Армия,Дмитрий Песков,Министерство обороны,НАТО,ИТАР-ТАСС,Россия,Германия,
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