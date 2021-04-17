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Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море

Lenta.ru
23 минуты назад
Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу и завершили переход в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там отметили, что 15 кораблей Каспийской флотилии: три артиллерийских и восемь десантных катеров, суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.
По выходу из Керченского пролива они направились в назначенный планом проведения контрольной проверки за зимний период обучения район.
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