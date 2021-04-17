"Нечего рот разевать": в Госдуме ответили на претензии НАТО

Ранее на протесты Киева и НАТО ответил
депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет
. По его словам, украинским властям не стоит нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря. Он подчеркнул, что Москва действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у границ РФ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории, принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство в наших территориальных водах и не допустить никаких провокаций, отметил Шеремет.