Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В апреле 2020 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса тренировочный процесс был остановлен, большая часть инструкторов вернулась в Канаду, а на Украине осталось около 60 канадских военнослужащих для обеспечения порядка в своем военном лагере. В июне работа канадских инструкторов возобновилась.