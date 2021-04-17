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Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за вспышки коронавируса

ТАССиещё 1
10 минут назад
Миссия канадских военных инструкторов на Украине была приостановлена из-за вспышки коронавирусной инфекции среди ее персонала. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в Минобороны Канады.
Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине
Фото: ТАССТАСС
Число заразившихся канадских военных не раскрывается. Все они находятся на карантине. По данным газеты The Globe and Mail, вспышке предшествовала церемония смены командного состава миссии.
Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В апреле 2020 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса тренировочный процесс был остановлен, большая часть инструкторов вернулась в Канаду, а на Украине осталось около 60 канадских военнослужащих для обеспечения порядка в своем военном лагере. В июне работа канадских инструкторов возобновилась.
В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии на Украине до 2022 года.
Армия,Войска,Министерство обороны,Канада,Украина,
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