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F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии

Lenta.ru
57 минут назад
Истребитель F-15 Eagle Военно-воздушных сил (ВВС) США при помощи ракеты AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) уничтожил цель (беспилотник BQM-167) на рекордном из известных расстоянии, насчитывающем, вероятно, около 100 миль (более 160 километров), пишет The Drive.
F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии
Фото: Srgt/ John Hoffman / U.S AirforceSrgt/ John Hoffman / U.S Airforce
Согласно изданию, соответствующие учения состоялись в марте в районе Мексиканского залива. The Drive отмечает, что таким образом по дальности полета американские ракеты приблизились к российским и китайским. Издание, в частности, уверяет, что соответствующий показатель Р-37М составляет 200 километров.
Также The Drive напоминает о прошлых рекордах. Так, известно, что в 1970-х годах с истребителя F-14A Tomcat ракетами AIM-54 Phoenix беспилотники-мишени уничтожались на дальности более 160 километров минимум два раза.
В сентябре 2020 года, как тогда же сообщало Breaking Defense, во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Согласно американскому изданию, соответствующие мероприятия ВВС США состоялись на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико. Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией.
Армия,Оружие,Соединенные Штаты,
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