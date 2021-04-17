F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии

В сентябре 2020 года, как тогда же сообщало
Breaking Defense, во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Согласно американскому изданию, соответствующие мероприятия ВВС США состоялись на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико. Таким образом Соединенные Штаты провели
учения, имитирующие военный конфликт с Россией.