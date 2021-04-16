НАТО призвала РФ обеспечить свободу навигации в Черном море

По ее словам, "милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей" представляют угрозу для независимости Украины, а также подрывает стабильность в регионе. Кроме того, представитель альянса призвала Москву "к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств". Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ
, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ранее МИД
Украины выразил протест Москве в связи с закрытием части акватории Черного моря для проведения военных учений.