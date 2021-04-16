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НАТО призвала РФ обеспечить свободу навигации в Черном море

Газета.Ru
1 час назад
В НАТО заявили, что России следует обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море, а также свободу судоходства. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter официального представителя альянса Оана Лунгеску.
НАТО призвала РФ обеспечить свободу навигации в Черном море
Фото: flickr.comflickr.com
По ее словам, в Североатлантическом альянсе выражают обеспокоенность насчет информации о том, что Россия "планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе".
"Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства", — заявила Лунгеску.
По ее словам, "милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей" представляют угрозу для независимости Украины, а также подрывает стабильность в регионе. Кроме того, представитель альянса призвала Москву "к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств". Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ранее МИД Украины выразил протест Москве в связи с закрытием части акватории Черного моря для проведения военных учений.
Армия,Министерство обороны,НАТО,МИД,РИА Новости,Россия,Украина,
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