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В МИД Великобритании пообещали продолжить подготовку боевиков ВСУ

ИА Regnumиещё 6
1 час назад
Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с послом Великобритании в стране Мелиндой Симмонс. Об этом сообщила 16 апреля пресс-служба министерства обороны Украины.
В МИД Великобритании пообещали продолжить подготовку боевиков ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Украинский министр рассказал о ситуации на российско-украинской границе, а также на линии разграничения Украины и республик Донбасса.
Британский дипломат в свою очередь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещала, что инструкторы из Великобритании продолжат готовить боевиков ВСУ.
Напомним, ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин назвала украинские вооружённые формирования одними из самых боеспособных в Европе.
Армия,Кристина Квин,МИД,Соединенное Королевство,Украина,
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