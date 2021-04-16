В МИД Великобритании пообещали продолжить подготовку боевиков ВСУ

Украинский министр рассказал о ситуации на российско-украинской границе, а также на линии разграничения Украины и республик Донбасса.

Британский дипломат в свою очередь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещала, что инструкторы из Великобритании продолжат готовить боевиков ВСУ.