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Киев обстрелял окрестности Донецка

Артём Кульша
1 час назад
Вооруженные силы Украины обстреляли окрестности Донецка из стрелкового и артиллерийского оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе рассказал, что вчера в 18:15 и 18:40 ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили две 82-миллиметровые мины в направлении населенного пункта Веселое.
Ранее, как сообщал «Рамблер», официальный представитель Управления народной милиции ДНР рассказал, что за сутки с 14 на 15 апреля украинские военные совершили пять огневых провокаций.
Они открыли огонь из артиллерийских установок калибра 122 миллиметра по жилым кварталам Киевского района Донецка, обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Лозовое, район населенного пункта Ясное — из гранатометов и стрелкового оружия, район населенного пункта Старомихайловка — из крупнокалиберных пулеметов, район населенного пункта Ленинское — с применением гранатометов.
В результате обстрелов погиб 59-летний мужчина и были повреждены три домостроения, трансформаторная подстанция и линия электропередач.
«Призываем наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать преступные действия украинских боевиков и не допустить срыва перемирия», — заявил представитель милиции ДНР.
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